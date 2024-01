Kui kunstnikest üldiselt arvatakse, et nad on eluvõõrad, siis Viida Juse kohta see ei maksnud: ta oli praktiline ja osav, peale selle andekas kunstnik, kuuludes perekonda, kus ta polnud ainuke kunstikummardaja. Viida õde oli tuntud kostüümikunstnik Karin Siim-Juse ja tütar Ilon Wikland Astrid Lindgreni raamatute hinnatud illustreerija.