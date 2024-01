Igaüks armastab nutikaid nippe, mis muudavad igapäevased toimingud lihtsamaks. Olgu tegemist autoesiklaasi ülessoojendamisega või pesumasina salajaste lisafunktsioonidega – kodumaailm on täis avastamata võimalusi. Oleme siia kokku kogunud mõned kõige huvitavamad, praktilisemad ja Postimehe lugejatelt kõige rohkem vastukaja saanud nipid, mis loodetavasti lihtsustavad teie igapäevast elu ning hoiavad ka aega ja raha kokku.

1. Nõudepesumasina salafunktsioon, millest paljud ei teadnud

On üsna tavaline, et seadmetel ja kodumasinatel on mitmeid lisavõimalusi või funktsioone, millest paljud ei pruugi olla isegi teadlikud. Ühe sellise avastuse tegi üks tiktokker, kes leidis funktsiooni, mis muudab nõudepesumasina kasutamise lihtsamaks.