Täna viibib Tallinnas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Tähelepanelikud vaatlejad märkasid kohe, et riigipea kannab oma armeerohelise pusa rinnaesisel üht konkreetset numbrikoodi. Millele see viitab?

Volodõmõr Zelenskõi puhul pole loomulikult kahtlust selles, et iga sõna ja number on hoolega läbi mõeldud ja selge sõnumina sihitud.

Pinnapealsel vaatlusel jääb mulje, et Volodõmõr Zelenskõi kannab kõikjal lihtsalt armeerohelisi rõivaid rõhutamaks võrdsust ja vendlust iga Ukraina eest võitleva reasõduriga. Eesti visiidil on aga tähelepanelik silm eristanud lausa kaht armeerohelist pusa.

Kuhu need meid geograafiliselt suunavad? Vastus on siin:

Volodõmõr Zelenskõi riietub rõhutatult mitteformaalselt ja tunneb end agressori rünnakuid tõrjuva Ukraina esindajana kõige mugavamalt riietuses, mis on kaitsevärvi, alandlikult tavaline. Tähtis on, et riietus hoiaks kestvat sõda koos iga öeldud sõna ja peetud kõnega vaatajate silmade ees.

Armeeroheline toon vallutab maailma

Igal ajal on omad moeikoonid. Kunagi olid need filmidiivad, siis supermodellid ja popmuusikud. Äsja leiti eeskuju sotsiaalmeediatähtedelt, kelleks võis olla mõni tänav eemal elav naabriplika, kes peale selfie'de suurt midagi ei teinudki. Juhuslikust inimesest võis saada kangelane, selleks polnud vaja midagi erilist korda saata. Kangelase mõiste aina devalveerus...

Kuni korraga kärgatas sõda ja tulid tõelised kangelased. Nad ei kekuta, nad seisavad silmitsi surmaga. Selline eeskuju mõjub meile traumana, kuid raputab ka väärtushinnangud, mis pikka aega olid kreeni kaldunud, taas paika. Suurim kangelane maailma silmis on Ukraina president Volodõmõr Oleksandrovõtš Zelenskõi. Ja tema järgi joondub ka mood.

Kangelase eeskuju

Enne sõja puhkemist ei tulnud Volodõmõr Zelenskõi kangelaskarakter välja, kuna selleks puudus vajadus. Sõjaks ei saa treenida. Kas sul on piisavalt julgust, vaimujõudu ja õiglustunnet, et rahvas ja maailm sinu järgi joonduks, see selgub alles lahingus. 170 cm pikk, varem koomikuna tuntuks saanud mees tõestas, et temas on rohkem sisu, kui maailm tükil ajal näinud on. Muidugi tahame tema eeskujul kanda lihtsaid militaarseid jakke, kargopükse ja khakitoonis T-särke. Ka naised ja lapsed tahavad!

Uued reeglid

Zelenskõi on murdnud ka diplomaatilise riietumise protokolli. Varasema jäigavõitu formaalsuse asemel on mitmed riigipead hakanud eelistama funktsionaalsust. Nüüd on aeg tegutseda, mitte puldist targutada ja välimuski peab väljendama sõnumit, et mina olen tegijaga. Passiivust pannakse pahaks ja seostatakse argpükslikkuse, lausa reeturlikkusega. Neist on saanud muutunud maailmas, mis seisab vastu ilmse julmusega, kõige jälestusväärsemad jooned.

Praktiline

Kui heita pilk khakitoonile praktilise poole pealt, siis selgub terve hulk kasulikke tõdesid. Matkale või ekspeditsioonile minnes on see praktilisim valik – neid riideid pole vaid väljanägemise pärast pea kunagi vaja pesta, sest määrdumine ei paista ebamääraselt toonilt välja ka siis, kui üle kahe kuu kaevikus veeta.

Kaitsevärv

Põhjus, miks militaarmaailm just khakitooni armastab, on kamuflaaž – seda tooni mees ja isegi mitmetuhandepealine meeste rivi kaob metsa sisse ära. Sõltuvalt maastiku eripärast varieerub ka militaarse kaitsevärvi gamma, ulatudes murtud tolmustest rohelistest liivakarva ja kivihallide toonideni. Olgu täpsustuseks lisatud, et kõik need värvid on praeguses moepildis tähtsal kohal. Kaalukas on ka rõhutatult praktiline stiil – funktsionaalsed suured taskud, tugevdused, pingutused, lausa robustse joonega kinnised. Sisutühi ilulemine näib olevat lausa vastuolus maailmas valitsevate meeleoludega. Kust me teame, et lahingud meist ohutusse kaugusse jäävad?

Allikas: Postimees Nädal