Söömine on Sri Lankal sotsiaalne sündmus. Viisakas on võtta vastu kõik kätepesu pakkumised, mis tehakse nii enne kui ka pärast sööki. Kui sööd taldriku tühjaks, võid saada veel teise portsjoni, sest arvatakse, et oled endiselt näljane. Natuke toitu taldrikule jätta pole ebaviisakas, vaid see on märk, et sul on kõht täis.