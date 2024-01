Mida vähem on menüüs vorsti ja muid valmis lihasaadusi, seda parem, ütlevad terviseprofid. Samas annab neist vahel teha maitsvaid argiroogi, näitavad kokandusspetsid.

Olgu see kõige tavalisem keeduvorst, viiner, sardell või suitsuvorst – kõigist võiks mööda hiilida, kui vähegi võimalik. Kui aga on kiire, rahakotis põud või lihtsalt isutab vorsti järele, võib kõigist vorstilistest komponeerida maitsva sooja argiroa. Koos rohke köögiviljaga on patustamise süü pisut väiksem.