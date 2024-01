Võib ju küsida, mis nende taimedega ikka juhtub, kui lisavalgust anda ei ole. On ju ajast aega taimi kasvatatud aknalaual ja verandal. Kui taimed kasvavad jahedas ruumis ja neid kastetakse minimaalselt, siis suurt midagi ei juhtugi – nad on puhkeolekus, oodates uut kasvuperioodi. Eks kasvanud ka meie esivanemate toataimed palju jahedamates ja vähem soojustatud ruumides kui tänapäeval. Meie toad on talvel soojad, mullapinnast aurustub niiskust ning seetõttu me oma taimi ka kastame.