MURRANGULINE UURING ⟩ Leiti põhjus, miks mõnel on rohkem kortse kui teisel — ja see ei ole vanus!

California San Diego ülikooli mikrobioomide innovatsiooni keskus tegi koostööd L'Oréal Research and Innovationiga. 11. jaanuaril teadusajakirjade väljaandes Frontiers avaldatud uuringu leidis, et kortsud on seotud naha mikrobioomiga ehk mikroorganismide kogumiga, mis elavad meie nahapinnal. Neid teatud baktereid on seostatud kollageeni kaduga — valguga, mis annab nahale noorusliku sileda välimuse. Nende bakterite rolli parem mõistmine kortsude ja naha lõtvumises võib viia uute vananemisvastaste ravimeetoditeni, vahendab New Scientist.