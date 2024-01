PARIISI SÜNDROOM ⟩ Miks tabab mitmeid Prantsusmaad külastavaid turiste ootamatu haigus?

Video alla laekus naisele suures koguses toetavaid kommentaare, kuid samas kinnitasid ka mitmed turistid ja Prantsusmaal elavad inimesed, et tema jutt peab paika. Üsna mitme kommenteerija sõnul pole sinna reisimine raha ega vaeva väärt ning tekitab pigem negatiivseid kogemusi. Siiski jagasid enda kogemusi ka inimesed, kes tunnistasid, et prantslased on väga soojad ja armsad inimesed ning nende reisikogemused on olnud igati rõõmsad.

Ka eestlased peavad vaeva nägema

Pikalt Prantsusmaal elanud eestlanna Katriin jagab, et kuigi tal oli enne välismaale kolimist prantsuse keelt õppinud, oli ka temal keeruline inimeste keskele sobituda. «Kui mina esimest korda Prantsusmaale kolisin, siis ma teadsin, et paljud prantslased ei räägi inglise keelt, aga ma eeldasin, et ehk ikka enamus siiski räägib. Kohale jõudes sain kohe aru, et tegelikult nii ei ole. Minu arvates ei ole selles osas suurt vahet, kas tegu on vanema ja noorema genaratsiooniga, suurem enamus ei räägi inglise keelt. Avastasin, et need, kes räägivad, on üldiselt kas elanud välismaal või on pooleldi teisest rahvusest,» sõnab Katriin.