ENNE JA NÜÜD ⟩ Hruštšovka kolekorterile päästerõnga visanud Reigo: paljud asjad said paremini kui paberil!

«Ehitusmaterjalide tarne oli vist kõige suurem meelehärm, kuna planeerisin asju ette ning pidin uurima, kui kaua läheb. Mõne asjaga pidin mitu kirja kirjutama. Eks see kuulub selle asja juurde. Ma küll päevikut ei pidanud, kuid teadsin ette, et ligemale ühe kuu pärast võiks parkett olemas olla. Ja sellega oli teinekord pulss kõrgem,» sõnab Reigo, kelle kinnitusel prooviti leida lahendusi, mille järel ei jääks ehitus seisma.

«Samas, kui jäi seisma, siis andis võimaluse mõelda, kas see lahendus on hea? Mõni lahendus vajas rohkem aega, et oleks ilusam ja siis muutsime plaani,» kirjeldab ta töökulgu.

Mis hinde endale annad? «Hindan, seda projekti 5-. Seda ilmselt seetõttu, et läks rahaliselt kallimaks, kui algul arvasin ja mõned asjad teeksin hoopis teistmoodi. Selles korteris on vist kõik need asjad olemas, mida vaja, et saaks normaalselt elada. Parem kui basic korter ja ligilähedane premium-ile. Paljud asjad said paremad, kui paberil,» kinnitab Reigo.

Kui küsida, mis korteris kõige paremini välja kukkus, annab Reigo tõele au ning märgib, et terve korter on hästi õnnestunud. Korteris on iga detail läbi mõeldud, mitte midagi olulist ei ole kahe silma vahele jäänud.