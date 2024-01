Traagiliselt auto taga lohisenud Vuntsi uus elu: nii erilist koera pole meie peres veel olnud

Ta on väga maskuliinne ja tahaks juhtida kogu oma karja, aga emps (ehk mina) lööb kahjuks korra majja. Kuid samas, kogu selle suure kogu ja matšo-käitumise juures on tal äärmiselt hell ja empaatiline hing. Ta endiselt arvab, et on väike sülekoer ja mahub kenasti sülle ära. Tegelikult ikka ei mahu küll, aga ta ei väsi üritamast. Armastab inimese lähedust, ei meeldi üksi olla. Ei meeldi mingil põhjusel teatud riietuse või kehatüübiga inimesed, just meessoost.

Ega kõiki Woody käitumise eripärasid ei saa ka kirjutada temaga juhtunud trauma nimele, tal on praegu ka nii-öelda teismelise periood, see on vaja lihtsalt üle elada ja kehtestatud reeglitest on vaja kinni pidada. Niigi on reeglite kehtestamisega tema puhul hiljaks jäädud, meie juurde jõudis ta seitsmekuusena. Kui praegu teda ei koolita, on hiljem temaga juba väga keeruline koos pereringis toimida. Aga õpetamist teeme ikka Woodyst lähtuvalt, et tal sellest protsessist frustratsiooni ei tekiks. Nii jätsingi praegu pooleli kutsikakooli teise kursuse, sest see oli tema jaoks liiga käivitav keskkond. Kodus või mõne teise koeraga koos Woodyga tegeledes on kõigile lihtsam ja rahulikum.