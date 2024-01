VASTU SHASTRA IIDNE KUNST ⟩ Milliseid taimi võib heaga koju panna ja milliseid vältida?

Taimed ei ole lihtsalt dekoratiivsed elemendid, mis kaunistavad kodu, vaid aitavad luua rahulikku ja tasakaalustatud keskkonda. Mõnikord võib olla keeruline eristada, millised taimed sobivad meie eluruumidesse ja millised mitte, eriti kui valik on nii lai. Selles artiklis sukeldume taimemaailma, tuues esile need taimed, mis on ideaalsed, muutmaks kodu roheliseks oaasiks, ning taimed, mida pigem tasuks koduses keskkonnas vältida, lähtudes iidsest Vastu Shastra kontseptsioonist.

Sarnaselt Hiina Feng Shui filosoofiaga on Vastu Shastra iidne India arhitektuuri ja disaini teadus struktuuride loomisest, et muuta paremaks harmooniat suletud ruumis. See hõlmab kodusid, koole, ärihooneid, kauplusi jne. See on teisisõnu kunst paigutada esemeid majja nii, et see tasakaalustaks negatiivset ja positiivset energiat. «Vastu» termin on tuletatud sanskriti sõnast «Vāstu», mis tähendab elamist või hoonet.