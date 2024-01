NAISTEJUTUD ⟩ Millest koosneb Heidi ja Taavi leegitsev kirg? Lähedus, BDSM ja teraapia

Seksige enne

«Ma kutsun ka üles seksima enne tüli,» lisab Heidi ulakalt, «ja siis vaatama pärast, kui palju tüli on alles.» Mõlemad on seda trikki mitu korda katsetanud.

«Kui meil on füüsiline lähedus loodud, siis me oleme võimelised arutama ka kõige raskemaid teemasid ja sügavamaid punkte,» on Taavi veendunud. «Ja kui me hoiame harmooniat, siin tõesti on õrna ja tugeva puudutamise teema. See pole lihtsalt vahekord. See on viis, kuidas meie kehad üksteisega suhtlevad. Kui me saavutame selle harmoonia ja me oleme täiesti võimelised seda tegema, siis me oleme ka võimelised omavahel arutama ükskõik mis teemasid. Ja see tasakaal kuidagi tantsib minul seal vahel.»

Kirg on kerge, olme keerukas

Mis siis on teemad, millega silmanähtavalt õnnelikud ja ühel lainel Heidi ja Taavi teraapias maadlevad? Paljude jaoks on nõrgaks kohaks kehaline ja hingeline ühendus, mis nende kahe armastaja suhtes on justnimelt tugevus. «Meie vajame tuge just selles, kuidas olmes toimida ja tulla läbi väga sügavatest baasmustritest,» jagab Heidi. «Paariteraapia on üks tööriist, mida ma soovitan sama palju kui teadlikku seksuaalsust.»

«Mingid kohad tunduvad vahepeal nii keerulised, et ei teagi, kas tuleb läbi nendest,» tunnistab Taavi. «Kuidas luua ühist elu, kus me elame paarina koos. See on meie valdav väljakutse olnud.»