NAISTEJUTUD ⟩ Daniel Levi avaldab omaduse, mida eestlased tahavad juurde isegi rohkem kui raha ja tarkust

Kasulik lugemine karismast ja mõjust

«Mõjus peitud sinu jõud» Foto: apollo.ee

Zoe Chanse «Mõjus peitub sinu jõud»

Äsja ilmunud suurepärane raamat, mis selgitab lahti karisma fenomeni ning ka laiemalt meie mõju teistele või selle puudumist.

Dr Zoe Chance on ülipopulaarne lektor, teadlane, kõneleja ja kirjutaja, kuid tema tuntus toetub justnimelt selle teema sisukale lahtimuukimisele – kuidas inimesed üksteist vastastikku mõjutavad? Enda sõnul ei õnnestunud see tal endal alguses kohe kuidagi. Aga just siin ongi võti! Kõige karismaatilisemad inimesed on alati põrunud ja julgenud põruda. Zoe selgitab oma raamatus väga hästi lahti, millest koosneb karisma elus ja laval ja miks need, kes kõigest väest punnitavad, et karismaatilised olla, seda mitte kunagi ei ole. Ja üldse ei aita siin iseenda imetlemine ega fookusse seadmine – karismaatilised on inimesed, kes oskavad näha ja väärtustada teisi. Isegi kui laval on üks inimene ja vaatajaid on sadu tuhandeid, tunneb ikka igaüks: «Ta on siin minu pärast!» Aga seda vaid siis, kui esinejas on ehedat karismaatilisust. Daniel Levis on kõigi Zoe Chanse teaduslike kriteeriumide alusel seda maksimumkoguses.

«Nähtamatu mõju» Foto: apollo.ee

Johan Berger «Nähtamatu mõju. Käitumist määravad varjatud jõud»

Saad lugeda mõjust pikemalt ja erinevate nurkade alt. Miks me midagi eelistame ja teist väldime, millegi poolt hääletame? Raamat räägib keerulistest asjadest lihtsate lugude vormis ning purustab hulga illusioone, mille küüsis elame. Me ei langeta enamikku otsuseid ise, meid mõjutavad teised. Sotsiaalne mõju ei suuna siiski meid käituma täpselt teiste järgi. Mõnikord me järgime või jäljendame teisi, teinekord aga väldime teatud valikuid just seepärast, et teised neid eelistavad. Ja huvitaval kombel – kui panna inimene lavale või suurema publiku tähelepanu alla, saab otsustavaks see, kas see roll ja asetus on tema jaoks mugav ja loomulik või erakordne. Esimesel juhul publik annab talle tiivad, teisel hävitab eduvõimaluse. Mõelge sellele ka oma lemmikuid toetades!