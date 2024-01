Maailmarekord on Napoli mastifi Abellatino Arabella käes, kes tõi 2004. aastal ilmale 24 kutsikaga pesakonna, seda samuti keisrilõikuse abil. Tema kutsikatest üks aga sündis surnult ning kolm surid esimesel elunädalal, Yamico kutsikad on nädala möödudes aga kõik elus ja terved. Selle eest on koerakasvataja Kai Aas väga tänulik loomaarst Heli Särele, kes ei pidanud paljuks varastel hommikutundidel talle appi tulla ning aitas professionaalselt kõik kutsikad ilmale tuua.

Kasvataja koos koeraema Yamico ja kutsikatega. Foto: Erakogu

Kutsikate eest hoolitsemine on aga vaevarikas, sest toita tuleb neid iga kahe tunni tagant ning nii ei ole Aas juba terve nädala korralikult sõba silmale saanud. Alguses tegi suurt muret asjaolu, kuidas kutsikad sööma saada, sest kunstpiima nad ei tahtnud. Probleemi lahendas aga kitsepiim, mis paistab neile väga maitsevat. Lisaks toidab neid koeraema. Kutsikate toitmisel tuleb aga olla väga ettevaatlik, sest mõni vale liigutus võib kutsika elule koguni saatuslikuks saada.

Eriti raske oligi just alguses – lootusetuna näiv olukord tõi perenaisele esimesel ööl isegi pisarad silma. «Ma arvasin, et olen läbi põlenud, et ma ei saa hakkama. Kutsikad imema ei hakka... Et mul on neid nii palju, ma pean suutma neid iga kahe tunni tagant sööta. Koeraema oli juba kolm ööd enne seda üleval olnud ehk see oli minu jaoks juba neljas öö üleval olla,» räägib ta.

Yamico on perenaise sõnul uskumatult tubli koeraema ja tema suur pesakond on samuti tubli ja kosub kenasti. Aasa sõnul on suurele osale kutsikatest juba potentsiaalsed kodud olemas, kuid kuna neid sündis nii palju, on osa siiski veel kodu ootel. Kutsikasoovijatel palub Aas ühendust võtta oma telefoninumbril 510 7900.