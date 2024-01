SUUR ILUTEST ⟩ Mis kreemid päriselt naha nooremaks muudavad?

Aitab vähendada kortsude ja miimikajoonte teket.

Vähendab turseid ja tumedaid silmaaluseid.

Sisaldab massaaživahendit, millel on värskendav toime.

Kristina Herodes (47): Mul on kohutavalt tundlikud silmad. Mitme kreemi puhul on laud tursunud või kipitanud. Kuna ISDIN on aga teaduspõhine apteegisari, millel on 50 aastat kogemust, olin valmis proovima.

Tekstuurilt on kreem tiba tummisem, aga nahka sulandub imekiirelt. Mis mind vaimustas oli massaažipulgake – sel on otsas jahe metallkuulike, millega siludes hommikune turse silma ümber silmanähtavalt kadus. Võib-olla oli see hea kreemi, jaheda metalli ja paari Jaapani massaažitehnika koosmõju, aga tulemus oli uskumatult hea – silmaümbrus tundus kohe paremas toonuses, nägu noorem, silm tuli klaarimana esile. Mul on muidu ülemine laug, mis silmale langeb. Selle kreemiga hüppab see oma kohale tagasi. Peale pikemat kasutamist panin tähele, et turseid on vähem ja isegi silmaaluste tumedad varjud on heledamad.

«Naistejutud» taskuhäälingu saatejuht Kristina Herodes. Foto: Merit Boeijkens

Tugevdab naha loomulikku võimet tulla toime hormonaalsete muutuste tagajärgedega.

Soodustab epidermise uuenemist.

Muudab naha säravaks, siledaks ja niisutatuks.