Mis on teie igapäevane ilurutiin?

Kõlab väga lihtsalt, aga õhtuti meigi mahavõtmine. Seda juhtub haruharva, et mul meik näkku jääb. Igal hommikul käin ma duši all ja pesen öised unenäod maha ning puhastan, kreemitan ja õlitan nägu enne meikimist. Mingil hetkel mõtlesin ka näomassaažile, aga hommikuti see viis minutit lihtsalt kaob kuhugi ära. Seda ma pole suutnud kinnistada.