NUNNUMEETER ⟩ Heidi Hanso kirjutab: Pajuvärava talu esimene lambapea

Kuidas sa suudad oma loomade liha süüa?

Seda on mult tõesti palju küsitud. Ma olen seda usku, et kui üldse liha süüa, tuleks seda süüa vähe ja eelistada nende loomade liha, kelle kasvatamise ja pidamistingimusi inimene teab ja on kindel, et loomi on peetud liigiomaselt, armastusega ja heaperemehelikult.

Minu lihasöömise reegel: kui mitte kodust, siis kohalikku, kui mitte kohalikku, siis kodumaist. Vähem, aga kõrges kvaliteedis, on parim.

Mina teen oma lammaste pidamises iseenda parima. Nad on talvel mõnusalt avaras varjualuses, saavad head heina ja jõusööta ja mineraale ja omajagu tähelepanu ning sügamist. Katsun karja hoida väiksemapoolse, nii et jõud ja rahakott ikka üle käiks. Mis seal salata, see on aasta-aastalt üha keerulisem, sest elu läheb ka maal aina kallimaks.

Suviti on Pajuvärava lambapead karjamaal, mida aeg-ajalt ringi tõstan, et neil lisaks värskele rohule ka noort võsa ja puuvõrseid võimalik süüa oleks. Minu kogemus on, et lambad eelistavad alati rohule võsa ja nii ilus on lambakarjamaid vaadata: nii kõrgele, kui lammas hüpata jaksab, ei kasva ühegi puu peal ühtegi lehte.

Heidi Hanso lambad – nii tillukene ta praegu ongi. Foto: Heidi Hanso

Pügamised ja põgenemiskatsed