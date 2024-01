PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Kuidas Sri Lanka liikluses ellu jääda: pidurid võivad olla, signaal peab olema

Liiklus on seal harjumatult aeglane. 60 kilomeetri läbimiseks kulub autoga umbes poolteist tundi. Välismaalastel ma seal rooli istuda ei soovita. Euroopa juhiloa omanik peab seal täitma avalduse, mille menetlemine paar päeva aega võtab, aga peamiselt seetõttu, et meie närvid seal juhtides vastu ei peaks. Liiklus on teistpidi, foorituled paistavad olema soovituslikud, sõidurajad kulgevad, nii nagu parasjagu liiklusvool soosib ja otse pole seal üle mõne meetri võimalik sõita.

Pidevalt on vaja kellestki mööduda, sest teel on mõni ootamatu takistus, näiteks varaan või välja surnud liinibuss ja nende suunanäitamise süsteemile ei saanud ma kahe nädala jooksul pihta. Seda näidatakse siis, kui keegi on ees, aga ka siis, kui kedagi ees pole, vaid näiteks kõrvalt möödub. Suunda näitad siis, kui pöörad, aga mitte alati ja ammugi ei pruugi see näidata sõidu suunda.