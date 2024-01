RAHA ON RAHA ⟩ «Kui sõbrannaga väljas käin, jätan tema eest ka!» Just nii palju antakse Eesti restoranides jootraha

«Töötades vanalinna restoranis, siis võin julgelt väita, et meie külalised on peamiselt kas kogemata või sihilikult vanalinna ära eksinud turistid. Seega jootraha hulk sõltub suuresti turismihooajast. Lisaks mõjub restorani ja teenindaja sissetulekule ka restorani bränding ja asukoht,» lisab Marko.

Küsisime Postimees Kodu lugejatelt, kas ja kui palju nemad väljas einestades jootraha jätavad.

Mai (39): Jätan, kui vähegi sularaha on, kohvikus mõne euro, restoranis kuskil kümnendiku. Aga vihkan neid kohti, kus see nn kohustuslik on. Ma olen ka suur hea teeninduse fänn ja olen korduvalt omanikele nende teenindajate head tööd kiitnud.

Anna-Liisa (47): Ma jätan umbes 10 protsenti, enamasti viieka. Võtan spetsiaalselt restosse minnes sularaha kaasa. Ja ma alati väärtustan hullult head teenindust ja vahel ronin täitsa kööki, et kokka tänada. Ja ärge imestage, et mul söögikohtades megalt sõpru ees on.

Kristjan (30): Kümme protsenti restoranis, baaris viskan topsi mündi või sente, kui neid parasjagu on ja mingis kohvikohas ka.

Maali (54): Kahest viie euroni.

Merje (27): Ma jätan alati ja enne sööma minemist vaatan, et oleks sularaha. Arvestan, et umbes 10–15 protsenti. Mul on üks sõbranna, kes ikka naerdes ütleb, et Eestis ei jäeta tippi. Kui temaga väljas käin, jätan tema eest ka. Vahel väga harva ei jäta, kui on tõesti halb teenindus või mingi probleem.

Liina (35): Restoranis jätame 10 protsenti tippi, samuti ekstra sularaha selleks varutud.