Maailm ei väsi üllatamast – eriti kui tegemist on toiduga. Asi, mis on ühe jaoks udupeen delikatess, võib teisele tunduda ilge jälkusena. Sellest tulenevalt on TasteAtlas pannud kokku nimekirja sajast maailma kõige vastikumast toidust, mida päritolumaal armastatakse, kuid mida nähes mujalt tulija haarab ämbri.