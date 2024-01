Tuntud glamuuritar äratas ellu vanaema maja: «Tema suur unistus oli, et pean siin majas oma pulmi...»

Meisi on üks neid õnnelikke inimesi, kes armastab ja hoiab väga oma sõpru. Ning lähedased vastavad samaga. Pole asja, mida nad Meisi heaks ei teeks. «Tead, kuidas ma terrassi sain? Sõbrad aitasid ehitada euroaluste peale mulle puidust terrassi,» jutustab ta. «Ühel heal sõbral on restoran, temal jäid need terrassilauad üle ja need annetati mulle. Mõnus on seal hommikul kohvi juua. Aga mu lemmikkoht on õunapuude all. Ühed teised sõbrad pidasid baari, seal jäi ka üks imeilus puidust mööbel üle. Idülliline nagu vanaema õunapuuaias. Lapsena ma unistasin, et teen siin aias täpselt seda, mida täna teen. Nüüd täidan oma lapsepõlve unistusi.»