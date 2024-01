VISAD HINGED ⟩ 10 vähenõudlikku taime, mis sobivad suurepäraselt algajale rohenäpule

Tõlvlehik (Spathiphyllum)

Teise nimega rahuliilia, on võhaliste sugukonda kuuluv Lõuna-Ameerikast pärinev taim. Tõlvlehikud võivad kasvada mitme meetri kõrgusteks ning on Eesti kauplustest kergesti kättesaadavad. Taime lehestik on lopsakas ja tumeroheline. Ainuke asi, mida see taim nõuab, on regulaarne kastmine, kuna veepuuduse käes vaevlemisel hakkavad taime lehed kiiresti närbuma.