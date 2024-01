Sisekujundajad teavad, et värvide tajumine on väga isiklik, olles tihtipeale seotud ka inimese emotsionaalse mälu ja pagasiga. Värvid võivad tekitada meis rahu, luua õnnetunnet ja harmooniat, ent samal võivad need ka ihukarvad püsti ajada ning vallandada lõputu kodusõja. Koduvärvide valikul on oluline leida just teile ja perele sobivad värvid ja toonid.