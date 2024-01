Mood toob, mida rahvas nõuab – rahu, kindlust ja seksikust. Aga teeb ka ootamatuid kukerpalle – moelemmikute loožil laiutavad puha püksid. Kõrge värvliga lohvakad vanamehepüksid ja ülinapid mikropüksid. Võib mõista, et sõjast, kaosest ja infouputusest on kõigil kõrini, aga seelik! Milles on süüdi seelik?

Vaata algaval kevadel moepealinnades toimuvat, mispidi soovid, ainus seelik, mida tõesti trendihitiks tituleerida kannatab, on täiesti läbipaistev seelik. Kõigis muudes liigades on peaosas püksid, seelik on sekundaarses rollis. Vaatasime üle moelavad Milanos, Pariisis, New Yorgis ja Londonis ning kõrvutasime Vogue’i, Elle’i, Harpers Bazaari, Pantone’i ja WGSNi vaatlustega.