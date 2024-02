Kas apelsin võib määrata sinu suhte tuleviku? Hoogu koguv trend näib nii väitvat, kuid eksperdid on skeptilised.

Nüüd kogub eri platvormidel hoogu trend, mis peaks teoorias tegema selgeks, kas paarissuhtega on kõik korras või on armastus otsa saanud. Seda saab kutsuda suhtetestiks, mis on oma iseloomult väga lihtne: kas partner ulatab sulle kooritud apelsini või koorimata apelsini.