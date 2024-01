Pikaealisust peetakse üheks õnnelikult kulgenud elu tunnustest. Õnnetu inimene väga vanaks elada ei saa – see on meditsiiniline fakt. Kui sa elad ebatervislikult, suitsetad, sööd palju rasvast toitu, tarvitad ülemäära alkoholi, ei liigu, tunned end üksildaselt, põed depressiooni, vihastad palju, saad naabritega halvasti läbi jne, siis ei pea su süda ja veresoonkond kuigi kaua vastu. Selleks et elada rahulolevalt vanaks, tuleb kõiki neid ohtusid vältida.

Kummastaval kombel suudavad seda lihtsat valemit järgida vähesed. Isegi nii vähesed, et neid piirkondi, kus elab palju väga vanu inimesi, on hakatud eraldi uurima, et mis saladust need kohad endas varjavad.