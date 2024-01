Pikka ettekasvatusperioodi nõudvate taimede külviaeg läheneb vääramatu kiirusega. Selleks et külvid õnnestuksid, tuleb valida värske seeme ja õige külviaeg, ent väga oluline on ka muld, mille sisse külvata. Saadaval on mitmesuguseid külvimuldasid ja tablette – mida eelistada?

Meie kauplustes müüdavad mullasegud on pea eranditult turbapõhised. Esiteks on turbaga võrreldavat alternatiivi aianduses raske leida ja teiseks poleks mõeldav korralikku mineraalmulda kui meie põldude viljakaimat kihti müügiks pakendada. Nii on mindud seda teed, et müüakse kas kõrg- ja madalsoo turbast kokku segatud väetisegraanulitega substraati või on turbale lisatud näiteks kookosekoore puru ja -kiudusid, hobusesõnnikut, komposti, biohuumust vmt.

Seemnete külvamiseks iseenesest pole väga viljakat mulda vaja, sest seemnes endas on olemas kõik stardiks vajaminev. Pealegi võib hea muld külvide puhul isegi halb olla, sest nii mõnigi kord leidub seal seeni või patogeene, mis tärganud taimehakatistele saatuslikuks saavad – muld on ikkagi elus. Külviks sobiv muld on peeneteraline ja vett hästi läbi laskev, mistõttu on sellele lisatud liiva või perliiti. Seemnekülvid võib katta õhukese vermikuliidikihiga, see vähendab tõusmepõletikku nakatumise riski. Sama töö teeb ära ka õhuke pestud liiva kiht.