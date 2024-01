Mis see on? Mahlane, erksa tsitrusemaitse, kerge pähklinoodi ja kena kollase värviga. Muidugi, apelsinikook, tsitruseliste hooaja üks lemmikküpsetisi.

Peale lummava mahlasuse, niiske koostise ja õrna tsitrusesärtsu muutis need popiks tavatum koostis: paljudes retseptides ei segata tainasse kübetki nisujahu, samuti piimasaadusi mitte, võid asendab toiduõli – ka need, kes tahtsid gluteeni- ja/või laktoosivaba küpsetist, proovisid tingimata ära ega pettunud. See maitseb hiilgavalt ja on tsitruseliste kõrgajal praegugi päevakorral. Juuresolev toidublogi «Jagatud rõõm» autori Silja Luide retsept on just üks säärastest.