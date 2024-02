Inimkond on iidsetest aegadest peale hinnanud ilu ja otsinud vahendeid valimata võimalusi enda kauniks tegemisel. Võib-olla sellepärast öeldaksegi, et ilu nõuab ohvreid? Allpool on nimetatud rida riideid ja aksessuaare, mis on toonud kaasa mäda, moondunud kehasid ja surma. Kui kaugele oled sina nõus ilu nimel minema?