HEA ELU TEEJUHT ⟩ Nagu siil udus

Paljude lemmikmultikas on «Siil udus». Seda mäletavad heldimusega mitte ainult sovetipõlvkonna inimesed, vaid ka animaeksperdid üle maailma: 1975. aastal Sojuzmultfilmis valminud teos on valitud maailma parimaks multifilmiks. Mäletate: vapper siilipoiss asutab, matkapaun seljas, karule külla minema. Aga ilm on udune ja teel ekseldes terendavad siilile mitmed hägusalt määratletavad olendid, mis tekitavad ebakindlust ja isegi hirmu. Siil lõpetab udus kobamise ning laseb end jõevoolul lihtsalt edasi kanda, kuni taevas selgineb ja sõber karu saab lõpuks oma moosipurgi kätte.