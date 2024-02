KEVADPRINTSESS: Viimasel ajal on juba natuke kevadehõngu õhus ja paistab, et ka Kristel Aaslaiu nina on selle kinni püüdnud. Ta säras nagu liblikas Liisi Eesmaa õhulises loomingus, Sigrid Kuuse kõrvarõngastes ja Goldtime'i käeehetes.

Foto: Erlend Štaub / EMA