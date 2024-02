Mamma saabub Eesti Muusikaauhindade rahvarohkele punasele vaibale kaunis lillelises kleidis. Tema pilk on esialgu veidi kohkunud ja ta otsib silmadega tuttavaid nägusid. Unibet Arena on staare ja tuntuid nägusid täis ning punasel vaibal ülemäära vaba ruumi ei ole. Tema jaoks on tänane õhtu esimene kogemus suurel punase vaiba galal ning kõik on uus ja väga huvitav. «Väga suur ja uhke üritus tõesti,» kommenteerib Mamma ürituse esmamuljet. Meluga harjumiseks kaua aega ei ole, sest kohe vaibal teiste staaride kõrval filmib Mamma koos oma lapselaps Robin Passiga oma TikTok kanalile video, kus teatab maailmale, et on jõudnud staaride sekka Unibet Arenale.