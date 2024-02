NÄDALA AED ⟩ Kas vana seeme idaneb?

Seemnepakkides müüakse seemneid kas grammikaupa või tükiarvu alusel, see on märgitud ka pakendi tagaküljele. Mida kallimad või suuremad seemned, seda vähem on neid pakis. Lootes üksnes eelmistest aastatest üle jäänud varudele, võime külviaja saabudes jääda tühjade pihkudega, sest seemnetes olev elujõud ei säili lõpmatuseni.