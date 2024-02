NÄDALA REIS ⟩ Mida teeb president lennujaamas ümberistumist oodates?

Alustuseks näiteks see, et Türgis Istanbuli lennuväljale maandudes (15. jaanuaril) ootab Iraaki suunduvat vabariigi presidendi saatjaskonda väike üllatus. Nimelt on lennujaama töötajad unustanud tähtsa tõsiasja, et riigipeale on alati vaja vastu tulla eraldi. Tavareisijaid ootab buss, aga riigijuhile kohast jõuvankrit ei ole ees.