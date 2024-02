FOTOD JA VIDEOD ⟩ Menukad Pärnu tantsutüdrukud: meil on tihe graafik, oleme väga nõutud!

Treeneril jagub tüdrukutele ainult kiidusõnu

Kui küsida, mis tüdrukutel enim silma särama paneb, vastab Pärnu Sadama tantsutüdruk Triin Kuusaru : «See, kui me oleme lihtsalt tüdrukutega oma garderoobis ja paneme ennast koos valmis. See energia, mis meil seal enne esinemist on – see on lihtsalt parim! Ja see adrenaliinilaks, mis enne platsile minekut saame! Eriti hea tunne tuleb ka siis, kui rahvas elab mängule ja meile tantsude ajal kaasa.»

«Tänaseks olen mõistnud, et väikeses tüdrukute grupis peitub võlu. Nad on nii kokkuhoidvad,» sõnab Lyseth. «Motivatsiooni hoiab üleval see, et treeningsaalis olen nende treener, aga väljaspool sõbranna. Me teeme väga palju ühisüritusi. Hindan neid väga kõrgelt – üritan neid alati viia igale poole, otsida koostööpartnereid ja pingutan, et tüdrukutel oleks alati hea,» ütleb Lyseth, kes on tantsijatele nii treeneri kui ka sõbranna eest.