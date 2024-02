ARMASTUS JA INTRIIGID ⟩ Priscilla ja Elvis Presley lõid mõlemad üleaisa, kuid armastasid üksteist

Elvis tegi Priscillale abieluettepaneku vahetult enne 1966. aasta jõule, kuid see otsus polnudki nii väga romantiline. Nimelt tuletas Elvise mänedžer kolonel Tom Parker talle meelde plaadilepingu moraaliklauslit ja nii tundis laulja, et peab Priscilla enne naiseks võtma, kui levib jutt, et ta on temaga koos elanud ja samal ajal teisi naisi taga ajanud. 1973. aasta intervjuus tunnistas Priscilla, et tema ja Elvis olid üsna õnnelikud vallalisena koos elades, kuid seda ei peetud sotsiaalselt vastuvõetavaks.