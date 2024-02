Toidukooma või söögijärgne unisus on seisund, mis võib tekkida pärast suurt einet. Tavaliselt kirjeldatakse seda kui tugevat väsimust või loidust, mis võib kesta tunde. On mitmeid teooriaid ja uuringuid selle kohta, mis põhjustab toidukoomat ja mida selle vältimiseks teha.

«Kui keha hüüab pärast lõuna- või õhtusööki puhkuse järele, on see tõenäoliselt täiesti normaalne reaktsioon, mis on seotud inimese füsioloogiaga: söömise ajal on suurem osa vereringest suunatud seedesüsteemile,» rääkis toitumisnõustaja Sandra Arévalo CNNile.