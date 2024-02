EKSKLUSIIVNE ⟩ Maailmarändurist kurt Eesti tüdruk: ta suunas oma relva mulle näkku, sest ta ei saanud aru, et ma ei saa rääkida

Saame temaga kokku talvises Telliskivi Loomelinnakus. Juba kaugelt lehvitab ta rõõmsalt. Sooja õhkkonda on tunda esimesest hetkest alates. Inglise keeles on tore väljend: «Little did I know» (kui vähe ma teadsin – toim), kuidas eesolev õhtu hakkab välja kujunema. Etteruttavalt võin öelda, et viipekeel on äärmiselt huvitav keel, sest enamik viipemärke on loogiliselt tuletatud. Näiteks, «Eesti» viipemärk on pöidlaga lõua puudutamine, mis viitab Kalevipoja teravale lõuajoonele. Need liigutused, mis tahavad sinus iseenesest esile tulla, üldiselt ongi õiged ja mõistetavad ka teisele poolele. Meie kasutasime oma suhtluses lisaks ka telefonisse kirjutamist. Uskumatuna tundus see, et 2 tundi justkui vaikuses suhtlust, ei möödunud absoluutselt vaikuses. Kuna olin hinge ja mõttega asja juures, siis ilmselt käis minu peas elav dialoog.