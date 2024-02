Viimased seitse aastat iga päev perenaise Heleriga tööl kaasas käinud ja ka teraapiakoerana töötanud Steffi on koer, kes ei jäta kedagi külmaks. «Vahel on mul tunne, et Steffi peab Pipedrive'i kontorit oma teiseks koduks – enamik meie Tallinna kontori kollektiivist tunneb-teab Steffit ja see on koht, kus soojad kallistused ja patsutused on garanteeritud,» räägib perenaine.