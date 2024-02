Kust saab vastlakukleid, mis on tõesti ausad ja head? Siin on ülevaade parimatest kuklitest üle Eesti. Võta spikker enne vastlapäeva näppu ja su kõht ning pere kiidavad sind!

Ilma soovitusteta ei saa, sest kukli nime all pakutakse ka suvalist tuima saia, salapärane valge vaht vahel. Sellist kahtlast kraami me kindlasti ei soovita, küll aga head! Loe läbi meie põhjalik ülevaade.

Huh! Selleks, et end parimate kukliteni välja närida, tuli kõigepealt vaagnate viisi keskpärast kraami nahka panna. Aga ka kõige maiamate saiasõprade võimetel on piirid. Niisiis olime kavalad ja kaasasime lugejad üle Eesti. Saime veidi alla saja vastuse. Mõni võrratu paik jäi kindlasti välja, aga uhke nimistu Eesti parimatest kuklitest sai kirja. Ja need kommentaarid olid kirglikud. «Maailma parim!» «Parem kui armastus!» «Tõeline elamus!» Kes otsib kuumaverelisi eestlasi, siis vaadake ringi inimeste hulgas, kes hea meelega kukleid söövad.