ALUSTA JUBA TÄNA ⟩ Selles vanuses võiks rohkem kasulikke rasvu süüa

Osasid polüküllastumata rasvhappeid (näiteks omega-3 ehk α-linoleenhape ja omega-6 ehk linoolhape) nimetatakse asendamatuteks, kuna neid ei suuda inimese organism ise sünteesida ja seega tuleb neid saada toiduga. Väga headeks asendamatute rasvahapete allikateks on rasvased kalad.

Oluline on saada piisavalt küllastumata rasvu, sest uuringute kohaselt on need seotud luustiku ja lihasmassi säilimisega, mis on iseäranis oluline eakate puhul. Rasvade vähesuse korral võib pidurduda organismi areng ja langeda vastupanuvõime väliskeskkonna mõjule. «Lihasmass ja lihasjõud mõjutavad aju võimekust,» ütleb Soome toitumisnõustaja Heli Salmenius-Suominen.

«Uuringud näitavad, et diagnoositud mäluhäirete korral on kvaliteetne toit ja tervislik toidulaud ainuõigeteks lahendusteks, aidates aeglustada mäluhaiguste progresseerumist ja säilitada funktsionaalset võimekust,» lisab Salmenius-Suominen

Rasvarikkad toidud, mida võiks rohkem süüa:

Avokaado

Ühes keskmises avokaados on 23 g rasva. Monoküllastumata rasvad mõjuvad hästi südame tervisele. Selleks, et keha saaks vajalikke toitaineid omastada, on rasva hädasti vaja.

Pähklid

140 g mandlites on 45 g rasva. Peotäis pähkleid päevas aitab vähendada kolesteroolitaset ja nagu uuringud on tõestanud, aitavad mandlid hästi kõhurasva vähendada. Hea rasvaga halva rasva vastu!

Kala

Kalas on korralikult oomega-3-rasvhappeid, mida on hädasti vaja aju kasvuks ja organismi funktsioonideks.

Mustad oliivid

130 g mustades oliivides on 15 g tervislikku rasva. Lisaks on neis vähki ennetavaid toitaineid, mistõttu tasub kaaluda oliivide sagedast söömist.

Seemned

Oomega-3-rasvhappeid saab kergesti kätte näiteks kõrvitsa-, kanepi-, ja chia-seemneid süües. Peale kasuliku rasva on neis rohkesti ka teisi kasulikke toitaineid, nii et lisa neid oma toidule juurde.

Jahvatatud linaseemned

Linaseemnetes on väga palju rasva, kuid palju ei olegi neid vaja oma toidule lisada. Juba ühest või kahest teelusikatäiest linaseemnetest saad külluslikult kasulikke toitaineid - peale oomega-3-rasvhapete ka kiudaineid, kaltsiumi, rauda ja E-vitamiini.

Oliiviõli

Oliiviõli on tervisele kasulik mitmel põhjusel ja kuigi see on väga rammus, ei tasu seda karta. Kasuta oliiviõli kas või salatikastmeks, nii saad oma salatist vajalikud toitaineid paremini kätte.

Munad

Ühes munas on umbes 5 g rasva, millest umbes 3 g on monoküllastumata rasvad ja polüküllastumata rasvad. Munad aitavad hästi kõhtu täita.

Allikas: Postimees Naine