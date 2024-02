Keerulise elusaatusega koer Zair on elanud aastaid nii tänaval kui ka varjupaigas. Nüüd on tema elu aga täielikult muutnud: ta leidis endale armastava kodu ning käib nüüd koos perenaisega iga päev Pärnumaal asuva Jõõpre hooldekodu elanikke rõõmustamas.

Sügava silmavaatega Zair puges paljude lugejate südamesse tänu Lemmiku korraldatud fotokonkursile, kus sajad Eesti inimesed jagasid jäädvustusi oma lemmikutest, kes nendega tööl kaasas käivad. Silmapaistvamad neist said ka autasu, mille pani välja PetCity.

«Tal on väga eriline oskus olla suurepärane koer, ta tõesti on. Ta on väga õpihimuline, saab kiiresti aru ja võtab õppust,» kiidab perenaine Kadi oma lemmikut.