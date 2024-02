Narva sild on kinni, riigipiiri ületamist takistavad vallid ja kraavid. Nii karmilt on ennast kehtestanud kaks vastanduvat riiki, aga ka heas läbisaamises riigid hoiavad oma piiridel hoolega silma peal. Inimsuhetes on piiride teema tihtipeale palju keerulisem. «Sinu» ja «minu» vaheline piir ujub või kaob ära või on üldse arusaamatu, kus see paiknema peaks.