UNISTUSI TÄITMAS ⟩ Verona ooperifestival - seal oled osake millestki väga erilisest

Verona on linnake Itaalias, kus on laulus kaotsi läinud Koit Toome ja Laura, selle üks maamärke on Julia rõdu, mille all Romeo legendi kohaselt romantikat käis tegemas. Linna südameks on Arena di Verona, mis ehitati aastal 30 eKr – peaaegu pool sajandit enne Rooma amfiteatrit.