5 üliharuldast kassitõugu, kellest sa tõenäoliselt kuulnudki pole

1. Sokoke kass (pilt artikli päises) on väidetavalt maailma kõige haruldasem kassitõug. See ei ole inimese loodud tõug, vaid tegemist on looduslikult esineva pisikese metskassiga, keda võib vabas looduses leida ainult Keenias asuvast Arabuko-Sokoke metsast, kirjutab A-Z Animals. See on niivõrd haruldane tõug, et selle esindajaid elab maailmas vaid mõnikümmend, kuid meediast on läbi käinud, et ka Eestis elab mitu sokoke kassi.