Ükskõik millisest toidust ja selle valmistamisest kirgliku kulinaari Vladislav Djatšukiga rääkida, tõuseb isu varem või hiljem taevani. Ka argise moega pannkooke oskab restoranide Mon Repos ja Päris ning kohviku Orangerie asutaja-ülemkokk kirjeldada pisima nüansini niivõrd lummavalt ja isuäratavalt, et need tunduvad maailma kõige luksuslikuma piduroana. Võised, kuldsed, kohevad. Mesise hapukoorekreemiga, mündise toormoosiga, hõllanduva kalamarjaga. Tõsi, need ongi pidulikud, kui vaja. Pliinid kalamarjaga kuuluvad endiselt Euroopa parimate restoranide klassikasse, samuti on need slaavi õigeusklikel suurele paastule eelneva võinädala üks keskseid piduroogi. Sinna kõrvale võeti rammusat sulavõid, paksu hapukoort, peeneks hakitud sibulat ja hapukurki, soolaseeni, heeringat; magusast mett, moosi, rasvast kohupiima. Uuema aja valikurohkem köök soosib ka paksu jogurtit, eri sorti kalavahtu, punast kala ja kalamarja. Traditsioonilised pliinid tehakse pärmitainast ja sisaldavad vähemalt osaliselt tatrajahu.