Peeglike, peeglike seina peal – kuidas sa mind aidata saad? Lumivalgukese muinasjutust ümberkohandatud lause võib peagi saada meie argipäeva osaks, kuna aasta algul Las Vegases toimunud tehnoloogiamessil just sellist vaimset tervist parandavat peeglit tutvustati.

Tervisetehnoloogia pioneer Baracoda tutvustas jaanuaris toimunud tehnoloogiamessil oma uusimat leiutist – BMind nimelist nutipeeglit. Tegemist on maailma esimese AI-toel töötava peegliga, mis jälgib selle ees seisva inimese vaimset tervist, mõõtes selleks kehatemperatuuri, jälgides liigutusi ja grimasse, nahatooni muutust ja palju muud. Kogutud info põhjal jagab peegel soovitusi ja viib läbi harjutusi, tõstmaks tuju ja leevendamaks stressitaset.

Toote loomise idee tekkiski teadmisest, et vannituba on koht, kus saame igal hommikul paar minutit rahus olla ja end päevaks valmis seada. Selle asemel, et neid väärtuslike minuteid raisku lasta, saab neid hoopis kasutada olulise info kogumiseks ja vajalike soovituste tegemiseks.