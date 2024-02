«Seksikas naine on minu jaoks enesega kontaktis olev draamavaba jumalanna, kelle naeratus ja olemus on soe, vahetu ning armas,» avaldas hurmurist laulja Margus Vaher, millised naised talle meeldivad. Mitu suheteteemalist raamatut kirjutanud muusik rääkis veel sellest, kuidas magamistuppa vürtsi tuua ja andis nõu neile, kes valentinipäeval oma esimesele deidile lähevad.

Kõige soojem mälestus on sellest, kui mõned aastad tagasi enne kontserti üks väga äge mees tuli sosistas mulle enne esinemist, et tahab täna sealsamas restoranis enda südamedaamile abieluettepaneku teha ja leppisime kokku, et esitan selleks puhuks endakirjutatud loo «Puudutus», mis oli tema väljavalitu üks lemmiklugusid. Nii siis juhtuski, et selsamal hetkel kui refrääni laulsin: «Valguses, varjudes, vaikuses üksteist hoiame...», laskus mees ühele põlvele, tegi lahti karbi, millest üks väga särav vääriskiviga sõrmus paistis ja esitas enda tulevasele nende ühise elu ühe olulisima küsimuse, millele seesama jumalanna rõõmupisarates jaatavalt vastas. Seltskonnalt kõlas suur aplaus ja vähemalt ühele naisele ja mehele jääb see õhtu igaveseks meelde ja tegelikult minulegi.