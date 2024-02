Gambia on Aafrika mandriosa kõige pisem, pindalalt neli korda väiksem riik (11 300 m2) kui meie armas Eestimaa. Riigi kõige laiem osa on 48 km ja seda ümbritseb mõlemalt poolt naaberriik Senegal. Elanikke on siin kaks korda enam (2,64 miljonit) kui Eestis, aga vaatamata oma väiksusele on siin pikk rannariba, ornitoloogiahuvilistele vaatlemiseks ligi 600 linnuliiki ja palju erilisi loomi. Näiteks on siin ohustatud liigina punased ahvid (Piliocolobus badius), kes on üllatavalt julged ja sõbralikud. Erinevalt Bali ahvimetsa üsna agressiivsetest isenditest – eelmisel aastal hammustas üks mu pea veriseks – on siinsed «punased» väga sõbralikud. Vaadata-sööta saab neid Bijilo metsapargis.