Mammu Couture'i disainer Mammu (Maria Tammeorg) ütleb, et kodu on tema jaoks kõik. Elu Mammu mustvalges paradiisis on kui igavene soojamaareis, millelt ei taha eales naasta.

«Ma tahan kodus olla! See uus kodu on tõesti selline, et vaatan ühest nurgast, vaatan teisest nurgast ja iga detail siin kodus tekitab minus rahu. Mul on isegi praegu selline tunne, nagu ma viibiksin mõnel soojamaapuhkusel, sest nii zen on olla oma kodus,» räägib Mammu. Vaata ka sina, milline Mammu imekaunis kodu täna välja näeb! Rikkalikult pilte ka nii uuest kui vanast.